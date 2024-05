Warum läuft Miosga nicht? (19.05.)

1 Folgt auf Anne Will: Caren Miosga diskutiert immer sonntags über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Kein Caren Miosga am 19. Mai – die Polit-Talkshow fällt diesen Sonntag aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Fans in die Röhre schauen. Wann kommt die nächste Sendung?











Caren Miosga hat den Sendeplatz am Sonntagabend im Ersten von ihrer Vorgängerin Anne Will übernommen. Die Moderatorin diskutiert immer sonntags um 21.45 Uhr in der ARD mit Gästen zu aktuellen Themen – eigentlich. Denn aktuell fällt die Polit-Talkshow aus.

So lief bereits am vergangenen Sonntag, 12. Mai, keine Sendung im Ersten – und auch am 19. Mai werden Fans in die Röhre schauen. Was sind die Gründe? Wann geht es weiter?

Warum kommt Caren Miosga heute (19.5.) nicht im Fernsehen?

„Deutschland steht am Beginn eines unruhigen Jahres. Was sich gerade politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich tut, wollen wir hinterfragen und besser verstehen“, sagt die Moderatorin zum Start ihrer Talkshow.

Am Sonntag, 19. Mai, fällt die Talkshow allerdings aus. Am Pfingstsonntag sendet das Erste stattdessen den zweiten Teil des Fernsehfilms „Mord auf Shetland – Tödlicher Sturz“ (2/3). Damit pausiert Caren Miosgas Sendung nach Sonntag, 12. Mai, schon den zweiten Sonntag in Folge. Besondere Gründe dafür sind nicht bekannt. Denkbar ist allerdings, dass zumindest an diesem Sonntag Pfingsten eine mögliche Erklärung sein könnte.

Wann kommt die nächste Talkshow mit Caren Miosga?

Fans der Sendung müssen sich keine Sorgen machen, das Format ist nicht abgesetzt, es pausiert lediglich. Die nächste Sendung ist für den Sonntag, 26. Mai, vorgesehen. Dann kehrt die ehemalige Tagesthemen-Sprecherin Miosga auf den Bildschirm zurück.

Wer waren zuletzt die Gäste bei Caren Miosga?

In der letzten Sendung, die am 5. Mai im Ersten zu sehen war, stellten Miosga und ihre Gäste sich der Frage: „Hilft Reden gegen Radikale, Herr Kretschmer?“

Zu Gast waren am 5. Mai folgende:

Michael Kretschmer (CDU): Ministerpräsident von Sachsen

Ilko-Sascha Kowalczuk: Historiker und Publizist

Elisabeth Niejahr: Journalistin und Autorin

Wie die Talkshow lief, haben wir hier zusammengefasst: Michael Kretschmer bei Caren Miosga – „Raus aus der Logik von Waffen, Krieg, Sterben!“

Um was geht es bei Caren Miosga?

Caren Miosga ist im Januar auf Anne Will gefolgt, die nach 16 Jahren ihre Tätigkeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beendet hatte. Die Talkshow läuft immer am Sonntagabend nach dem Krimi im Ersten (meistens Tatort). Die ehemalige Nachrichtensprecherin diskutiert mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft das „aktuell relevanteste Thema der Woche“.

Dabei sollen unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen auf ein Problem sowie die dahinterstehenden politischen Prozesse deutlich werden, heißt es von Seiten der ARD. „Ziel ist es, Mehrwert und Erkenntnisgewinn für Zuschauerinnen und Zuschauer zu generieren und Gesprächswert für die kommende Woche zu schaffen.“

Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR. Hier geht es zur Mediathek der ARD.