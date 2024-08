Wann kommt Lanz wieder?

1 Markus Lanz im Gespräch mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Foto: IMAGO/teutopress/IMAGO/teutopress GmbH

Während viele Familien in den Urlaub fahren, verabschieden sich auch etablierte Fernsehformate in die Sommerpause. Darunter deutsche Kulturgüter wie der Tatort im Ersten – und auch die Talkshow von Markus Lanz.

Normalerweise läuft die Sendung dreimal in der Woche – von Dienstag bis Donnerstag. Der Moderator begrüßt zu später Stunde Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Die letzte Sendung wurde am 25. Juli ausgestrahlt. Zu Gast waren der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum, die Verfassungsrechtlerin und Professorin der Universität Potsdam Frauke Brosius-Gersdorf und der frühere Staatsanwalt sowie Richter Heribert Prantl, die zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes debattierten.

Die Sommerpause von „Markus Lanz“ dauert knapp einen Monat. Die nächste Sendung steht am Dienstag, 27. August, im Sendeplan des ZDF.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.