„Britt – Der Talk um eins“ gehörte in den Nullerjahren fest zum deutschen Fernsehen. Nun ist die Moderatorin mit ihrer Sendung zurück im TV. Wann es so weit ist und was Hagedorn von dem Retro-Trend hält.















Im Zuge des Retro-Trends im Fernsehen kehrt auch Moderatorin Britt Hagedorn zurück mit einer Nachmittagstalkshow. Im Jahr 2013 wurde die Sendung abgesetzt, nun soll es wieder losgehen. Den aktuellen Retro-Trend kann die 50-Jährige gut nachvollziehen: „Ich verstehe dieses Revival total. Ich glaube, es ist psychologisch betrachtet ein sehr schnell einzuordnendes Prinzip“, sagt Hagedorn im dpa-Interview. „Wir haben alle gerade so dermaßen viel am Wickel - und hören und lesen viel über die aktuellen Bedrohungen in der Welt.“ Das hänge über allen. „Und da ist es nachvollziehbar, dass man auf Dinge Lust hat und sie ausprobiert, mit denen man eine gute Zeit verbindet und die auch aus einer Zeit kommen, in der sich viele Dinge sicherer angefühlt haben.“

In den vergangenen Jahren und Monaten sorgten verschiedene TV-Revivals für Aufsehen. Neben „TV-Total“ wurde in den letzten Monaten auch nochmals eine Sendung „Wetten, dass...“ ausgestrahlt.

Am Montag ist es soweit

Die erste Sendung „Britt - Der Talk“ nach dem alten Format läuft am Montag (24. Oktober) um 16 Uhr auf Sat.1. Erstes Thema: „Anders als andere - ich will so bleiben, wie ich bin!“