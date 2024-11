Talentförderung im Wasserball: Patrick Weissinger – der Zusammenführer

1 Wasserball ist sein Leben: Patrick Weissinger. Foto: /Herbert Rudel

Wasserball-Landestrainer Patrick Weissinger aus Esslingen fördert seit fast 20 Jahren Talente und sieht sich auch als Vermittler zwischen den Vereinen.











Wenn die Wasserballerinnen des SSV Esslingen am Donnerstag um 19 Uhr im rumänischen Alba Iulia gegen den heimischen Club Unirea zum allerersten internationalen Pflichtspiel eines Esslinger Frauenteams ins Challenger-Cup-Becken steigen, wird auch Patrick Weissinger genau verfolgen, wie sie sich schlagen. Denn die SSVE-Spielerinnen kennt er bestens. Was viele nicht wissen: Die Hälfte ihrer acht Trainingseinheiten in der Woche absolvieren die Esslingerinnen bei SSVE-Trainer Zafeirios Chalas, die andere Hälfte bei Landestrainer Weissinger und seinem Team, zu dem als Teilzeitkraft Esslingens Marius Schmitt gehört. Auch der in Esslingen wohnende Männer-Bundestrainer Milos Sekulic steht regelmäßig am Becken, arbeitet aber vor allem mit den männlichen Talenten.