1 Taktstockwechsel bei der Eintracht Nellingen: Hans-Dieter Bauer (links), Hilde Scheerer und Rainer-Matthias Stolle. Foto: Ines Rudel

Nach fast 25 Jahren hört die 73-jährige Hilde Scheerer als Leiterin des Chors Swingin’ Harmony bei der Eintracht Nellingen aus. Ihr Nachfolger ist Rainer-Matthias Stolle.















Als Sängerin in einer Band hat Hilde Scheerer ihre Liebe zur Musik entdeckt. Lieder mit ihrem Instrument, der Stimme, zu interpretieren, das hat die temperamentvolle Mezzosopranistin immer gereizt. Ihre Lust, Menschen für ihre Sache zu begeistern, brachte sie in die Chorleitung. Fast 25 Jahre lang schwang die 73-Jährige beim modernen Chor „Swingin‘ Harmony“ des Gesangvereins Eintracht Nellingen den Taktstock. Den übergibt sie nun an Rainer-Matthias Stolle, der bereits den Männerchor leitet. Am Freitag, 12. Mai, verabschiedet die Eintracht ihre Chorleiterin mit einem Konzert im Nellinger Theater an der Halle.