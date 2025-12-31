Taktik des VfB Stuttgart: Knallhart wie einst Karlheinz Förster – die Manndeckung kehrt zurück
1
Ein Bild aus alten Manndecker-Tagen: der am Boden liegende VfB-Verteidiger Karlheinz Förster klärt gegen den damaligen Bayern-Mittelstürmer Dieter Hoeneß. Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Plötzlich wird in der Bundesliga wieder Eins-gegen-eins über den ganzen Platz gespielt – auch unter dem VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Wir analysieren den neuen Trend.

Es ist kaum zu glauben, aber Karlheinz Förster hat schon mal eine Fußballrevolution angezettelt. 1985 war das und beim VfB Stuttgart fiel der Libero Kurt Niedermayer aus. Bernd Förster sollte den Part des freien Mannes in der Abwehr übernehmen. Auf dem kurzen Dienstweg besprachen sich dann die beiden Brüder, dass Karlheinz Förster, der Inbegriff des knallharten Manndeckers zur damaligen Zeit, nicht mehr alle Wege seines Gegenspielers mitgehen solle. Der Mittelstürmer sollte in bestimmten Situationen übergeben werden – und die Försters wollten sich gegenseitig absichern.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.