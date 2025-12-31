Taktik des VfB Stuttgart: Knallhart wie einst Karlheinz Förster – die Manndeckung kehrt zurück

1 Ein Bild aus alten Manndecker-Tagen: der am Boden liegende VfB-Verteidiger Karlheinz Förster klärt gegen den damaligen Bayern-Mittelstürmer Dieter Hoeneß. Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Es ist kaum zu glauben, aber Karlheinz Förster hat schon mal eine Fußballrevolution angezettelt. 1985 war das und beim VfB Stuttgart fiel der Libero Kurt Niedermayer aus. Bernd Förster sollte den Part des freien Mannes in der Abwehr übernehmen. Auf dem kurzen Dienstweg besprachen sich dann die beiden Brüder, dass Karlheinz Förster, der Inbegriff des knallharten Manndeckers zur damaligen Zeit, nicht mehr alle Wege seines Gegenspielers mitgehen solle. Der Mittelstürmer sollte in bestimmten Situationen übergeben werden – und die Försters wollten sich gegenseitig absichern.