1 Wenn Karl-Friedrich Vollmer auf dem Esslinger Burgplatz zusammen mit Gleichgesinnten Tai-Chi-Übungen mit dem Langstock zeigt, bleiben Passanten neugierig stehen. Foto: Roberto Bulgrin

Bei gutem Wetter kann man auf der Esslinger Burg Überraschendes erleben: Auf dem Äußeren Burgplatz treffen sich Menschen, die sich hoch konzentriert bewegen. Mit Tai Chi und Qi Gog folgen sie dem asiatischen Weg zu Gelassenheit und Entspannung.















Wer in der Sommerzeit die Esslinger Burg besucht, wird an manchen Tagen Überraschendes erleben: Dann versammeln sich auf dem Äußeren Burgplatz Menschen, die sich geschmeidig und hoch konzentriert bewegen. Die Abläufe sind synchron und erinnern weder an klassische Gymnastik noch an vertraute Yoga-Sequenzen. In der ersten Reihe steht Karl-Friedrich Vollmer, dessen Vorbild die anderen folgen. Vor vielen Jahren hat der gelernte Koch den asiatischen Weg zu Entspannung und Gelassenheit eingeschlagen und bei versierten Meistern tiefe Einblicke in traditionelle chinesische Medizin, asiatische Kampfsportarten und Philosophie gewonnen. Heute leitet der 68-Jährige das Tai Chi Center in der Esslinger Neckarstraße. Dort gibt er sein Wissen an andere weiter und will ihnen helfen, wie er den Weg zum inneren Gleichgewicht zu finden. An diesem Samstag, dem Welttag für Tai Chi und Qi Gong, möchte sich „Charly“ Vollmer – sofern es die Witterung zulässt – wieder mit Gleichgesinnten auf der Burg treffen. Und er lädt Interessierte ein, sich selbst an diesen meditativen Bewegungsformen zu versuchen.