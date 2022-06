7 Lisa Burger und Sandra Petrova sind auch eben mit dem Regionalzug aus Vaihingen in Ludwigsburg angekommen. Die beiden jungen Frauen fallen auf, sie tragen Pyjamas und erzählen, dass sie auf dem Weg zur Mottoparty ihrer Schule sind. Beide haben sich ein 9-Euro-Ticket gekauft, in erster Linie, wie sie sagen, „um Geld zu sparen“. Foto: Martin Tschepe/Martin Tschepe

Unser Autor ist mit dem 9-Euro-Ticket von frühmorgens bis kurz vor Mitternacht durch Baden-Württemberg gereist. Was hat er erlebt?















Bahnhof Ludwigsburg, 1. Juni, der erste 9-Euro-Ticket-Tag. Kurz nach sieben Uhr, die Sonne lacht vom Himmel. Vor dem Bahnhofsgebäude steht der 77-jährige Bernhard Dockert. Er kommt aus Vaihingen an der Enz und erzählt, dass er erst an diesem Morgen in seiner Heimatstadt beim Busfahrer das Ticket gekauft habe. Der Rentner ist auf dem Weg zu einem Arzttermin in Krankenhaus. Der Zug von Vaihingen in Richtung Stuttgart, sagt er, sei sehr voll gewesen. Befürchtet er chaotische Zustände wegen des günstigen Bahnreisens? Wird er sein 9-Euro-Ticket fortan regelmäßig nutzen? „An den Wochenenden werden die Züge bestimmt voll sein“, antwortet er. Und ja, er werde sicherlich den einen oder anderen Ausflug mit der Bahn machen.