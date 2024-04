Tagesticket in Esslingen: Warum das beliebte Stadtticket wohl nicht so bald wiederkommt

Warum das beliebte Stadtticket wohl nicht so bald wiederkommt

In den Haushaltsreden im Herbst hatte sich noch eine breite Mehrheit im Esslinger Gemeinderat für die Wiedereinführung des Stadttickets ausgesprochen. Doch jetzt sieht es so aus, als ob ein baldiges Comeback wenig realistisch ist.











Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als stünde der Wiedereinführung des beliebten Esslinger Stadttickets nicht mehr viel im Wege. In den Debatten zum Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 plädierten fast alle Fraktionen des Esslinger Gemeinderats dafür, die günstige Fahrkarte möglichst bald wieder einzuführen. Inzwischen aber scheint sich das Blatt gewendet zu haben: Ein Comeback des einst gefragten Tickets ist wohl nicht so bald zu erwarten.