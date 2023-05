1 Judith Rakers machte nach der Panne mit einem Handmikro weiter. (Archivbild) Foto: dpa/Angelika Warmuth

In der „Tagesschau“ hat es am Montagmorgen eine Ton-Panne gegeben. Die Nachrichtensprecherin Judith Rakers musste deshalb auf eine ältere Technik umsteigen.















Ton-Panne in der „Tagesschau“: Die Nachrichtensprecherin Judith Rakers (47) musste in der ARD-Sendung am Montagmorgen auf eine ältere Technik umsteigen, weil ihr Ansteckmikrofon keinen Ton mehr übertrug.

„Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton. Deshalb mache ich jetzt mal „old school“ mit diesem Mikrofon weiter“, sagte sie. Danach las Rakers mit einem Handmikro routiniert weiter die Nachrichten vor. Grund des Ausfalls war dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) zufolge, dass der Akku des Ansteckmikros in der 8.00-Uhr-Ausgabe leer war, „obwohl die Akkus zu Beginn jeder Schicht ausgetauscht werden“.

Die Moderatoren des „ARD-Morgenmagazin“ reagierten im Anschluss an die 8.00-Uhr-Nachrichten mit Witz auf das Ton-Problem. Das Trio Susan Link, Till Nassif und Peter Großmann moderierte lachend ebenfalls mit schwarzen Handmikros. „Wir erklären uns voll solidarisch“, sagte Nassif. In der 8.30-Uhr-Ausgabe konnte Rakers bereits wieder mit Ansteckmikro vorlesen.