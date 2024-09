Tagespflege Kreis Esslingen: Tagesmütter fühlen sich schlecht behandelt – und üben harte Kritik

1 Kerstin Hänle liebt ihren Job als Tagesmutter – die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt hingegen sieht sie höchst kritisch. Foto: /Ines Rudel

Zahlungsrückstände, Bürokratie, mangelnde Kommunikation und schwierige Erreichbarkeit: Eine Tagesmutter im Kreis Esslingen übt harsche Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Landratsamt – und ist nicht allein damit.











Eigentlich liebt Kerstin Hänle ihren Job. Die Arbeit mit Kindern macht der Tagesmutter aus Erkenbrechtsweiler richtig viel Spaß. Doch so sehr sie in ihrem Beruf aufgeht, so sehr hadert sie auch mit seinen Begleiterscheinungen. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ist laut Hänle alles andere als ersprießlich. Sie berichtet von enormer Bürokratie, schlechter Kommunikation und monatelangen Verzögerungen bei der Bezahlung – und ist mit diesen Erfahrungen nicht allein.