1 Tagesmütter machen einen Ausflug. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

In Stuttgart mangelt es an Kitaplätzen. Das merkt man auch bei den beiden Anlaufstellen, die Tagesmütter und Tagesväter vermitteln. Die Verzweiflung der Betroffenen sei groß. Es meldeten sich inzwischen auch vermehrt Eltern älterer Kinder im Kindergartenalter.















Die Anrufe verzweifelter Eltern reißen nicht ab: „Es ist eine Katastrophe“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins Tagesmütter und Pflegeeltern Stuttgart, Michaela Aisenbrey. Mütter und Väter, die keinen Betreuungsplatz für ihr Kind finden, berichteten ihr, unter welchem Druck sie stünden – inzwischen auch vermehrt Eltern mit Kindern im Kindergartenalter. Allein am Vortag hatte sie drei Anfragen für Kinder über drei Jahren. In einem Fall zögen die Eltern aus beruflichen Gründen nach Stuttgart: „Sie sind hochgradig verzweifelt, weil beide berufstätig sind“, sagt Aisenbrey. Der aktuelle Bedarf sei derart groß, dass die Tagespflege die Lücke nicht füllen könne. 120 Tagespflegepersonen werden von ihrem Verein betreut, weitere 88 aktive Tagesmütter und Tagesväter sind bei der Tagesmütterbörse der Caritas angedockt.

Dort wird die Lage ähnlich dramatisch geschildert: „Es gibt eine große Betreuungsnot in Stuttgart“, sagt Dorothee May von der Tagesmütterbörse. Bei ihnen riefen ebenfalls inzwischen auch viele Eltern von vierjährigen Kindern an, die „noch keinen Platz“ haben und versuchen, ihr Kind alternativ von einer Tagesmutter betreuen zu lassen. „Der Anschluss ab drei Jahren gestaltet sich schwieriger“, sagt die für die Qualifizierung zuständige Mitarbeiterin der Caritas.

Die angehenden Tagesmütter lernen, wie man einen Businessplan erstellt

Auf 450 bis 500 Anfragen kommt allein die seit 20 Jahren existierende Tagesmütterbörse durchschnittlich im Jahr. 2022 dürften es noch einmal mehr werden: Bislang weist Mays Statistik 351 suchende Elternteile aus. Zum Teil meldeten sich auch Mütter, die aus der Not eine Tugend machen wollten: Sie wollten selbst Tagesmutter werden. Zwei Mütter machten nun beim neuen Qualifizierungskurs der Tagesmütterbörse mit, so May. Noch sei der nächste Kurs allerdings nicht voll – sie hofft auf weitere Interessierte, die sich melden.

Die Qualifizierung unterteilt sich in zwei Blöcke. Nach den ersten 160 Unterrichtseinheiten darf eine Tagesmutter mit der Betreuung starten. Berufsbegleitend, das ist relativ neu, folgt ein zweiter Block, so dass man auf 300 Unterrichtseinheiten kommt. Durch die verlängerte Qualifizierung würden Tagespflegepersonen nun noch besser auf die Tätigkeit vorbereitet, meint May, die selbst Kurse leitet. Gelehrt werde zum Beispiel nun auch, wie man einen Businessplan erstellt. Der Bildungsauftrag, den Tagespflegepersonen zu erfüllen hätten, sei der gleiche wie der in einer Krippe, betont May. Wenn selbstständige Tagesmütter oder Tagesväter unsicher in einer Frage seien, stünden sie fachlich zur Seite. Die Begleitung sei intensiv.

Familiäres Umfeld ist ein Pluspunkt

Die Tagesmutter Fatma Bayran hat zum Beispiel ihre 300 Unterrichtseinheiten bald hinter sich. Sie hat drei eigene Kinder und betreut neben ihrem zweijährigen Sohn noch drei Tageskinder. Deren Eltern hätten jeweils keinen Kitaplatz gefunden. Ihr helfe es sehr, dass sie „Frau May“ immer anrufen könne bei Fragen. „Ich fühle mich nie allein – egal, um welches Thema es geht“, sagt die 33-Jährige. Sie ist gerne Tagesmutter: „Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Und als Tagesmutter kann ich selbst entscheiden, wie ich arbeite und welche Zeiten ich anbiete.“

Bei der Tagesmütterbörse meldeten sich übrigens natürlich auch Eltern, die gezielt nach einer Tagesmutter oder einem Tagesvater suchten, so May. Die sich wünschten, dass ihr Kind in einem familiärem Umfeld betreut wird und nicht in einer Krippe. Auch dass es nur „eine Bezugsperson“ für das Kleinkind gebe, das Personal also nicht wechsele, sei für Eltern attraktiv.

Das sind die Verdienstmöglichkeiten in der Kindertagespflege

Verdienst

Eine Tagespflegeperson kann 6,50 Euro pro Kind/pro Stunde abrechnen. Bis zu fünf Kinder gleichzeitig können betreut werden. Dazu kommen Essensgeld, Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen (50 Prozent) und Kosten für die Unfallversicherung. Auch eine Betriebskostenpauschale könne man geltend machen, heißt es bei der Caritas. Ist das betreute Kind drei Jahre und älter, beträgt der Stundensatz eigentlich nicht 6,50, sondern 5,50 Euro. Es sei denn, die Eltern können nachweisen, dass es keinen alternativen Betreuungsplatz gibt. Dann gilt laut Tagesmütterverein ebenfalls der höhere Satz.

Voraussetzungen

Wer Tagesmutter oder Tagesvater werden will, muss mindestens den Hauptschulabschluss vorweisen können. Sollte nur ein ausländischer Abschluss vorliegen, kann man eine Übersetzung/Anerkennung ausländischer Zeugnisse vorlegen. „Bei Bedarf“ komme der Nachweis des Sprachniveaus B2 hinzu. Geeignete Räumlichkeiten und die Zustimmung des Vermieters sind laut Caritas ebenfalls erforderlich.

Termine

Am 13. September startet der nächste Qualifizierungskurs bei der Tagesmütterbörse. Im August gibt es hierzu mehrere Infoveranstaltungen, zum Beispiel an diesem Dienstag und Donnerstag, 16. und 18. August. Der Link zur Anmeldung findet sich hier unter http://tagesmuetter-boerse-stuttgart.de . Beim Tagesmütterverein beginnt der nächste Kurs Anfang Oktober. Infoveranstaltungen finden am 16. und 30. August jeweils um 18 Uhr per Zoom statt, Anmeldung unter service@tagesmuetter-stuttgart.de. vv