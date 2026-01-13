1 Um sich eingehend informieren und umsehen zu können, stellen sich die Schulen in Esslingen vor. Foto: picture alliance/dpa

Auf welche Schule soll mein Kind gehen? Diese Frage dürfte derzeit die Eltern von Viertklässlern beschäftigen. Denn bald gibt es die Grundschulempfehlungen.











Bei der Suche nach der richtigen Schule geht es nicht allein um die Schulart. Die jeweiligen Schulen haben unterschiedliche Angebote, sei es bei der Sprachenwahl, bei der Fächerkombination oder bei der Nachmittagsbetreuung. Um sich eingehend informieren und umsehen zu können, stellen sich die Schulen vor. Die Stadt Esslingen teilt für die Schulen in ihrer Trägerschaft folgende Termine mit:

Realschulen: Der Tag der offenen Tür in der Realschule Oberesslingen ist am Samstag, 28. Februar, 10 bis 12 Uhr. Der Profilelternabend Bilingual und MINT findet hier am Donnerstag, 15. Januar, um 18.30 Uhr statt. Die Zollberg-Realschule öffnet am Donnerstag, 26. Februar, 16 bis 18 Uhr ihre Türen. Die Elisabeth-Selbert-Realschule in der Pliensauvorstadt lädt Besucher am Freitag, 27. Februar, 14 bis 17 Uhr, ein.

Gemeinschaftsschulen: Die Seewiesenschule präsentiert sich am Freitag, 16. Januar, 15 bis 18 Uhr bei den Seewiesen Open. Die Schule Innenstadt veranstaltet ihren Tag der offenen Tür am Samstag, 31. Januar, 10 bis 13 Uhr. Wer sich für gymnasiale Oberstufe interessiert, ist hier am Freitag, 6. Februar, 15 bis 17 Uhr eingeladen.

Gymnasien: Am Georgii-Gymnasium ist der Tag der offenen Tür am Freitag, 30. Januar, 15 bis 18 Uhr. Informationen zum Sprachen- und Profilangebot gibt es am Mittwoch, 21. Januar, 19.30 Uhr. Das Mörike-Gymnasium öffnet am Samstag, 28. Februar, 9 bis 13 Uhr seine Pforten. Informationen zum bilingualen Zug und zur Sprachenwahl werden zudem am Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr vorgestellt. Das Schelztor-Gymnasium kann man am Freitag, 6. Februar, 15 bis 18 Uhr kennenlernen. Sprachen- und Profilinformationen gibt es am Dienstag, 3. Februar, 19 Uhr. Das Theodor-Heuss-Gymnasium stellt sich am Freitag, 27. Februar, 15 bis 18 Uhr vor. Ein Informationsabend zum bilingualen Zug und zu den Profilen steht am Dienstag, 24. Februar, 19 Uhr, auf dem Programm.

Zudem gibt es noch Schulen in freier Trägerschaft. Die Waldorfschule Esslingen bietet am Mittwoch, 21. Januar, ab 14.30 Uhr einen Kennenlernnachmittag und ein Informationswochenende von Freitag, 30. Januar, bis Sonntag, 1. Februar (nach Anmeldung) an. Bei der Freien Evangelischen Schule, einer Realschule, müssen sich laut Schulhomepage die Familien schriftlich bewerben. Das private Gymnasium Esslingen ist auf Kinder und Jugendliche mit AD(H)S und anderen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten spezialisiert. Interessierte Familien können die Aufnahme beantragen.