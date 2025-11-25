Tag gegen Gewalt an Frauen: „Sie sind nicht allein“: Wie das Esslinger Frauenhaus einen Ausweg aufzeigt
1
Das Esslinger Frauenhaus bietet Frauen Schutz und die Chance auf einen Neuanfang. Foto: /Funke Foto Services

Es gibt immer mehr häusliche Gewalttaten, doch Frauen in Not finden in Esslingen einen sicheren Hafen. Das Frauenhaus bietet Schutz und die Chance auf einen Neuanfang.

Fast jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. An jedem zweiten Tag gelingt es ihm. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts zu häuslicher Gewalt. Sie bestätigen, was manche schon lange wissen: „Statistisch gesehen ist der gefährlichste Ort für eine Frau das eigene Zuhause“, erklärt Hanna Frey, Mitarbeiterin des Esslinger Vereins Frauen helfen Frauen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.