„Sie sind nicht allein“: Wie das Esslinger Frauenhaus einen Ausweg aufzeigt

1 Das Esslinger Frauenhaus bietet Frauen Schutz und die Chance auf einen Neuanfang. Foto: /Funke Foto Services

Es gibt immer mehr häusliche Gewalttaten, doch Frauen in Not finden in Esslingen einen sicheren Hafen. Das Frauenhaus bietet Schutz und die Chance auf einen Neuanfang.











Fast jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. An jedem zweiten Tag gelingt es ihm. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Lagebild des Bundeskriminalamts zu häuslicher Gewalt. Sie bestätigen, was manche schon lange wissen: „Statistisch gesehen ist der gefährlichste Ort für eine Frau das eigene Zuhause“, erklärt Hanna Frey, Mitarbeiterin des Esslinger Vereins Frauen helfen Frauen.