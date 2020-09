9 Das weiße Gebäude an der Klosterallee wurde früher als Pferdestall genutzt. Ein stilvolles Wahrzeichen in Weil, meint Martin Hahn Foto: Roberto Bulgrin

Mondänes Ambiente. Royales Flair. Tummelplatz der High Society. Die Pferderennbahn im heutigen Esslinger Stadtteil Weil lockte bis 1928 die Gutbetuchten an. Nun soll der historische Ort für einen Tag wieder zum Leben erweckt werden. Neue Visionen für ein altes Areal haben sich Studierende der Hochschule Technik in Stuttgart ausgedacht.

Esslingen - Sehen. Und gesehen werden. Die oberen Zehntausend im Festtagszwirn. Die Damen flott mit weißen Kleidern und Sonnenschirmen. Die Herren stattlich mit Melone, Frack und Krawatte. Herausgeputzt für den Besuch der Pferderennbahn im heutigen Esslinger Stadtteil Weil. 1928 fand dort das letzte Rennen statt, und der alte Glanz ist verflogen. Ein paar Gebäude, ein paar Postkarten, ein paar Straßennamen – wenig ist übrig vom Glamour vergangener Tage. Doch Studenten der Hochschule für Technik in Stuttgart haben sich Gedanken über eine neue Nutzung des Geländes um die Königsallee herum gemacht. Ihre Entwürfe, Ideen, Visionen können am „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 13. September, online abgerufen werden.