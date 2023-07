1 Viele Gebäude in der Esslinger Innenstadt haben nach Ansicht von Andreas Panter besondere „Begabungen“. Sie werden beim Denkmaltag beleuchtet. Foto: Roberto Bulgri/n

Talente - das klingt nach Singen, Tanzen, Malen oder Schauspielern. Doch beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, werden auch andere Begabungen in den Vordergrund gestellt. Eigenschaften von Baudenkmälern werden beleuchtet.















Link kopiert

Andreas Panter geht auf Talentsuche. Doch der Mann vom städtischen Baurechtsamt macht es auf seine Weise. Er sucht nicht nach Menschen mit Begabungen im Singen, Tanzen, Malen oder Schauspielern. Er und andere Mitstreiter spüren Talente an Bauwerken der Esslinger Innenstadt auf. Sie sollen am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, vorgestellt werden – passend zum Motto „Talent Monument“. Die Veranstaltung wird zum 30. Mal in Esslingen auf die Beine gestellt.