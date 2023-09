Diese besonderen Orte öffnen am Wochenende ihre Pforten

Tag des Denkmals in Stuttgart und der Region

22 Der Kriegsbergturm ist am Tag des Denkmals geöffnet und lockt mit einer fantastischen Aussicht. Unsere Bildergalerie gibt weitere Tipps für Besichtigungen am Wochenende. Foto: Lichtgut/Jan Reich

Der Tag des offenen Denkmals bietet an diesem Sonntag auch in der Region Stuttgart Entdeckungen. Welches sind die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglichen Orte? Unsere Bildergalerie gibt Tipps.















Link kopiert

Es gibt viele verschlossene Türen in der Stadt, die zum Träumen bringen. Die Aussicht vom Kriegsbergturm müsste doch grandios sein? Und wie lebt es sich eigentlich in den Häusern, die sich ein chinesischer Architekt vor einem halben Jahrhundert für die Mitarbeiter einer Gärtnerei ausgedacht hat? Betreibt die Burschenschaft in ihrer von Türmchen bekrönten Villa noch einen Fechtsaal? Welches Geheimnis birgt die goldene Tür der Liederhalle?