Tag der Schiene: Mobilität hautnah auf dem Schlossplatz

Die SSB zeigte auf dem Schlossplatz auch technische Fahrzeuge.

Beim Tag der Schiene präsentieren Mobilitätsanbieter die Welt des Nah- und Regionalverkehrs. Die Besucher können bei zahlreichen Aktionen mitmachen – und erleben, dass nachhaltige Mobilität zwölf Tonnen wiegt.











Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht: Die Busse, die am Samstag auf dem Schlossplatz stehen, haben sich nicht verfahren. Sie sind Teil des Tags der Schiene und des Tags des Busses, der den Stuttgartern die Welt des Nah- und Regionalverkehrs näher bringen soll. Die Veranstaltung findet im Rahmen der European Mobility Week statt, einer Kampagne der Europäischen Kommission, die das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität schärfen soll.

Mit verschiedenen Aktionen machen die zentralen Stuttgarter Mobilitätsanbieter den öffentlichen Nahverkehr erlebbar: Am Stand des VVS können Kinder bunte Handabdrücke auf einem Bus hinterlassen. Am Infostand werden vor allem Fragen zur Verteuerung des Deutschlandtickets, zu Abo-Tickets und zur App gestellt, heißt es dort.

Hohes Niveau bei der S-Bahn angestrebt

Die S-Bahn Stuttgart informiert an ihrem Stand interessierte Zuhörer über ihren Netzplan der Zukunft. Dass bei der S-Bahn derzeit nicht alles rund läuft, weiß man hier selbst. „Wir halten die S-Bahn hoch, auch wenn sie im Moment nicht so zufriedenstellen ist. Wir streben wieder ein hohes Niveau an“, sagt Manfred Kreisler, der am Stand Rede und Antwort steht.

Nachwuchs will man bei der Initiative „bwegt“ gewinnen. Dort kann man über einen Simulator selbst einmal Lokführer sein. Und auch ein zentrales Thema des Stuttgarter Bahnverkehrs, der Digitale Knoten Stuttgart, findet seinen Platz an einem Infostand.

12 Tonnen ziehen beim Bus-Pulling

Bei der SSB sind technische Fahrzeuge wie ein Unimog zu sehen. Man wolle am Tag der Schiene zeigen, wie vielfältig die SSB ist, sagt Teresa Halm. „Nicht nur als Arbeitgeber, sondern die SSB hat auch einen hohen Stellenwert in der Stadt was nachhaltige Mobilität angeht.“ Und das nachhaltige Mobilität wortwörtlich nicht leicht ist, merken zwei junge Männer beim „Bus-Pulling“. Sie ziehen einen Bus und müssen sich mächtig gegen die Seile stemmen. Knapp 12 Tonnen wiegt so ein Fahrzeug. „Ganz schön anstrengend“, meint einer der jungen Männer hinterher.

Bei den Menschen auf dem Schlossplatz kommt der Tag der Schiene gut an. Das schöne Wetter lockt viele Besucher in die Stuttgarter Innenstadt. An den Ständen herrscht großer Andrang. Manche bleiben ganz spontan bei der Veranstaltung hängen. So wie Stephanie Fiechtner und ihre Familie. Eigentlich wollten sie nur einen Kaffee trinken gehen. Jetzt sind sie schon seit mehreren Stunden in der Stadt und nehmen mit ihren Kindern an den Aktionen teil, erzählt sie. Die Familie findet den Tag der Schiene gelungen.

Nicht ganz so zufrieden ist Markus Mertens, der Mitglied des Verkehrsclub Deutschland ist und aus Herrenberg kommt. Er findet den Auftritt der Deutschen Bahn mager. „Es gibt nur den Infostand zum digitalen Knoten. Ich hätte mir mehr gewünscht.“