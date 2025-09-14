„Tag der Schiene“ in Böblingen: Schönbuchbahn gewährt erstmals Einblick ins Betriebswerk

1 Seit knapp zwei Monaten sind die neuen Nexio-Elektrozüge bei der Schönbuchbahn im Einsatz. Foto: Stefanie Schlecht

Zum „Tag der Schiene“ gewährt der ÖPNV-Betrieb am 20. September erstmals einen Blick ins Betriebswerk.











Link kopiert

Wer bei der Schönbuchbahn mit ihrem neuen Nexio-Elektrozug einmal hinter die Kulissen schauen möchte, hat dazu am kommenden Samstag, 20. September, beim „Tag der Schiene“ die Gelegenheit. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche statt, bei der vom 19. bis zum 21. September deutschlandweit zahlreiche Angebote rund um das Verkehrsmittel Bahn auf dem Programm stehen.

Die Schönbuchbahn lädt dazu am Samstag von 11 bis 17 Uhr erstmals zum Tag der offenen Tür ins Betriebswerk in der Talstraße 19 in Böblingen ein. Technikfans, Familien und alle Interessierten erwartet laut Böblinger Landratsamt ein buntes Programm mit informativen Führungen durch die Werkstatthalle, Besichtigung der neuen Züge und Unterhaltung. In der Betriebshalle gibt es etwas zu essen und trinken sowie ein Rahmenprogramm mit Musik, Zauberei und Mitmachangeboten für Kinder.

Die Schönbuchbahn hat mit der Inbetriebnahme des Nexio das Großprojekt Ausbau und Elektrifizierung abgeschlossen. Die Kosten für die Infrastruktur und die zwölf neuen Fahrzeuge belaufen sich auf insgesamt fast 200 Millionen Euro. „Wir haben im Landkreis Böblingen viel Pionierarbeit geleistet, damit wir als eine der ersten Nebenbahnen die Antriebswende auf der Schiene weg vom Diesel hin zu Strom erreichen“, sagt Landrat Roland Bernhard.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.