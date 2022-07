1 Neugierige Blicke beim Tag der offenen Tür in Hohenheim Foto: Lichtgut/Horst Rudel

Beim Tag der offenen Tür an der Uni Hohenheim präsentiert sich diese mit aktuellen Forschungsprojekten. Vor allem das Thema Ernährung ist im Fokus.















Link kopiert

Am Tag der offenen Tür der Universität Hohenheim am Samstag ist es trotz Sonnenscheins stark um weniger erfreuliche Themen gegangen. Schließlich beschäftigen sich die vielen Forschungseinrichtungen dort nicht nur mit dem Wetter, sondern vor allem auch mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die Landwirtschaft – und damit eben auch auf die Ernährung der Menschheit. Kommen dann noch die Folgen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine mit Folgen wie Mangel an Weizen oder Sonnenblumen dazu, wird erst richtig deutlich, wie hochaktuell viele Hohenheimer Forschungsprojekte sind.

Ein Beispiel dafür, das die vielen Besucherinnen und Besucher in Hohenheim am Samstag an einem Info-Stand entdecken konnten, ist das Projekt „RUN”, das für „Rural Urban Nutrient Partnership” oder „Nährstoffgemeinschaften für eine zukunftsfähige Landwirtschaft” steht. In dem Gemeinschaftsprojekt zahlreicher Forschungseinrichtungen geht es einmal mehr um eine Kreislaufwirtschaft, in der aus Küchenabfällen, Grünabfällen und Abwasser von städtischen Siedlungen Pflanzenkohle, Dünger und Bio-Kunststoff produziert werden, die wiederum der Landwirtschaft helfen, neue Nahrungsmittel für die Stadtbewohner zu erzeugen. Für das Projekt wurde sogar eigens ein Comic produziert, mit dem die Forschungsinhalte anschaulich vermittelt werden.

Dünger und Diesel aus Klärschlamm

Die Reihe der Forschungsbeispiele ließe sich beliebig fortsetzen: LinSel (neue Linsensorten), HiFlexFuel (Dünger und Diesel aus Klärschlamm), 5G-PreCiSe (HighTech auf dem Acker) oder „DiWenkLa”, in dem es um „Digitale Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige kleinstrukturierte Landwirtschaft” geht, und das am Samstag ebenfalls vorgestellt wurde. Bei ausgiebigen Spaziergängen über das große Campusgelände informierte die Uni über das, die vielfältigen Studienmöglichkeiten und Vieles mehr.