Tag der Esslinger Buchhandlungen: Livekultur gibt’s nicht im Versandhandel

1 Der Autor und Künstler Werner K. Bliß und der Musiker Jochen Feucht machten den Provinzbuch-Laden zur Kulturbühne. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Buchgeschäfte wollen nicht nur verkaufen – sie sehen sich auch als Orte der Kultur. Mit einem „Tag der Buchhandlungen“ haben sie nun im Programm der Lesart eigene Akzente gesetzt und gezeigt, was sie übers Jahr zu bieten haben.











Für die Literaturkritikerin Felicitas von Lovenberg ist die ideale Buchhandlung geschichtsbewusst, zeitlos und aktuell zugleich. Und sie gibt zu bedenken: „Bücher zu kaufen macht glücklich – nur, dass man das online nicht so merkt, weil man vorab nicht geblättert, über diesen Satz geschmunzelt oder jenen Umschlag befühlt hat und die Ware außerdem erst Tage später ins Haus trudelt.“ Für viele Freunde des geschriebenen Wortes sind Buchhandlungen unverzichtbare Kulturorte – auch in Esslingen. Weil Provinzbuch, Die Zeitgenossen und Osiander seit jeher Partner der Lesart sind, gab es aus Anlass der 30. Esslinger Literaturtage einen „Tag der Buchhandlungen“. Jedes der drei Häuser beteiligte sich mit einer eigenen Veranstaltung am Lesart-Programm. Das Publikum honorierte dieses besondere Angebot.