1 Das Tiny House der Familie Sohn in Esslingen. Foto: Finckh Architekten/Thomas Sixt Finckh

Wegen der Corona-Pandemie können dieses Jahr keine Bustouren zum Tag der Architektur stattfinden. Dennoch freut sich der Esslinger Kammer-Vorsitzende Thomas Sixt Finckh auf die virtuellen Formate.

Kreis Esslingen - Auf die 25. Auflage des Tags der Architektur hatte sich Thomas Sixt Finckh gefreut. Der Vorsitzende der Architektenkammer Esslingen I hat in den vergangenen Jahren am letzten Juni-Wochenende jeweils Bustouren organisiert. Da steuerte er mit interessierten Menschen Wohnhäuser und öffentliche Gebäude an, gab Einblicke in die Architektur. Dieses Jahr ist nur ein digitales Angebot möglich. In vier Kurzfilmen greift die Architektenkammer Baden-Württemberg aktuelle Fragen auf. Sie richtet den Blick auf das Funktionieren von Stadträumen – gerade vor dem Hintergrund von Corona. „Die gähnend leeren Plätze und Straßen während des Lockdowns werden uns lange in Erinnerung bleiben“, heißt es in der Ankündigung des Tags der Architektur.