Tag der Architektur in Esslingen

1 Der Architekt Thomas Sixt Finckh freut sich beim Stadtspaziergang in Esslingen auf Gespräche mit den Interessenten. Foto: Roberto Bulgrin

„Bauen im Bestand“ ist das Thema des Tags der Architektur, der am 25. Juni stattfindet. In Esslingen findet ein Stadtspaziergang mit Expertengesprächen statt.















Wertvolle historische Bausubstanz erhalten und die Gebäude dann nachhaltig neu nutzen – das ist für Thomas Sixt Finckh die Herausforderung der Zukunft. Der Vorsitzende der Architektenkammergruppe Esslingen I betrachtet das als „ein Megathema des Bausektors“. Zum Tag der Architektur am Samstag, 25. Juni, hat die Kammer deshalb einen Stadtspaziergang zum Thema „Bauen im Bestand“ organisiert. Beginn ist um 13 Uhr an der Gründerzeit-Villa in der Stuttgarter Straße 2, die heute vom Stadtjugendring Esslingen genutzt wird.