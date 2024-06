Tag der Architektur im Kreis Esslingen: Innovative Baukunst aus Beton

8 Die Wohngruppe Chamäleon hat im Kirchheimer Steingau-Quartier gemeinsam ein Wohnhaus gebaut. Foto: Ines Rudel

Verschiedene Wohnmodelle lernten die Teilnehmer des Tags der Architektur im Kreis Esslingen kennen. Moderne Ästhetik und zukunftsweisende Raumkonzepte standen im Fokus der Touren.











Link kopiert

Wie ein Fels in der Brandung steht das Haus der Familie Wächter am Waldrand von Roßwälden. „Einen Monolithen“ hat der Esslinger Architekt Thomas Sixt Finckh in dem Ortsteil von Ebersbach gebaut. Der Besuch in dem Einfamilienhaus war Teil der Rundfahrt am Tag der Architektur. Bei der Busfahrt im Kreis Esslingen entdeckten die 30 Teilnehmenden die Vielfalt des Baumaterials Beton, das sich zunehmend im Wohnungsbau durchsetzt. Im Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern lernten die Gäste unterschiedliche Wohnmodelle kennen.