8 Das von 4a Architekten hervorragend sanierte Bad Berg ist eine der Stationen am Tag der Architektur am 24. Juni in Stuttgart. Foto: Bad Berg/Uwe_Ditz_Artist_Germany

Umgebaute Toilettenhäuschen, sanierte Freibäder, Hightech-Bauten: Stuttgarter Architektinnen und Architekten veranstalten beim Tag der Architektur Stadtspaziergänge und Fahrradtouren zu interessanten Bauten in Stuttgart.















Stuttgart ist im Architekturrausch: an diesem Wochenende beginnt nicht nur das Festival zur Internationalen Bauausstellung IBA `27 in Stuttgart und der Region. Am 24. Juni stehen beim Tag der Architektur, veranstaltet von der Architektenkammer, gelungene Bauwerke vom neuen Feuerwehrhaus bis zur umgebauten Scheune in ganz Baden-Württemberg im Zentrum.