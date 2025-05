Tag der Arbeit: Warum der Krawall am 1. Mai in Stuttgart ausblieb

Erzieherinnen aus Stuttgart erzählen Was tun gegen Personalmangel in Kitas? „Anerkennung ist wichtiger als Geld“

Fachkräfte in Kitas sind knapp, auch weil viele sich überlastet fühlen und den Beruf wechseln. Wir haben zwei junge Erzieherinnen gefragt, was sie an ihrem Job lieben und wie lange sie diesen ausüben wollen.