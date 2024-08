Tafelladen Esslingen platzt aus allen Nähten: Die schwere Suche nach neuen Räumen für die Tafel

1 Freuen sich über die neuen Räumlichkeiten der Tafel in der Sirnauer Straße in der Esslinger Altstadt: Leiterin Barbara Zaremba-Meyer und Sven Jaissle von der Caritas. Foto: Roberto Bulgrin

Der Tafelladen Carisatt in der Esslinger Neckarstraße ächzt unter immer mehr Kunden. Auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten wurde das Betreiberteam nun fündig. Doch es sind noch Umbauarbeiten nötig.











Die Schlange vor dem Tafelladen in der Neckarstraße in Esslingen ist lang. Die Wartenden sind an diesem heißen Sommermorgen schlecht gelaunt. Ein Drängler, der sich an ihnen vorbeimogeln möchte, wird böse angeraunzt. In den Räumlichkeiten herrscht Enge, in den Flurreihen kommen zwei Menschen mit Einkaufstaschen kaum aneinander vorbei. Das Warenangebot kann in diesem Ambiente nicht gerade ansprechend präsentiert werden, und einige der Räumlichkeiten wie die Büros des Betreiberteams befinden sich in den oberen Etagen. Doch die Tage des räumlich beschränkten Einkaufens in dem von der Caritas Fils-Neckar-Alb betriebenen Ladenlokal sind gezählt. Ende dieses Jahres ist ein Umzug in die Sirnauer Straße 7 in der Altstadt geplant. Mit einer Eröffnung der neuen Räumlichkeiten wird im ersten Quartal 2025 gerechnet.