Tafel in Ostfildern

Im Diakonie- und Tafelladen in Nellingen finden Bedürftige Hausrat, Kleidung und Lebensmittel. Die Nachfrage nimmt seit dem Beginn der Coronapandemie deutlich zu.















Ostfildern - Auch in der prosperierenden Region Stuttgart und der Stadt Ostfildern ist die wachsende Zahl armer Menschen nicht zu übersehen. Die Lebenshaltungskosten steigen, Mieten gehen durch die Decke, Renten oder staatliche Hilfen, aber auch die Familieneinkommen halten dabei nicht Schritt. Mit der Coronapandemie haben die Probleme für Menschen mit schmalem Geldbeutel noch spürbar zugenommen. Sozial- und Tafelläden wie jener in Nellingen helfen, die Not ein wenig zu lindern.