1 Fair Kauf Second Hand Laden bei der Tafel Sirnauer Straße 7 Kundin Andrea Köbel (Mittel), Ladenleiterin Mehrnaz Garakani (links), Kundin Lisa Mannherz (rechts) Foto: bs

Im Nebenraum der Tafel in der Esslinger Sirnauer Straße 7 hat die Caritas Fils-Neckar-Alb den Second-Hand-Laden Fair Kauf eröffnet.











Der Klamottenverkauf kann starten: Die Regale und Kleiderstangen im hellen rund 100 Quadratmeter großen Raum in der Sirnauer Straße in Esslingen sind gut gefüllt, die Kleiderpuppen tragen Mäntel , Hoodies, Mützen und Röcke, die Umkleidekabine harrt der Kundschaft ebenso wie die Kasse. Ausreichend Ware steht bereit. Mehrnaz Garakani, die hauptamtliche Leiterin des Kleiderladens im Tafelladen Carisatt, hat die gespendeten Klamotten ansprechend und stylish präsentiert. Sie hat natürlich Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Outfits wurden nach Farben und Designs zusammengestellt, zum Hoodie die passende Cap und Schuhe gewählt, ein Schal neben einen farblich korrespondierenden Rucksack gelegt – das lässt die Auswahl wertig wirken und keineswegs wie Ramsch. Es gibt Damen- wie Herrenmode, Elegantes, Lässiges, Sportives und Praktisches, geordnet nach Stilen und Farben – mit Schwerpunkt Winterware.

In den vergangenen Wochen hat das Team im Tafelladen dazu aufgerufen, Kleider, Schuhe und Accessoires für das Projekt Fair-Kauf zu spenden. „Wir haben sehr viele Spenden erhalten“, berichtet Garakani. Die meisten Teile seien brauchbar gewesen, nur weniges musste entsorgt werden. Darunter waren wohl auch einige echte Schnäppchen: „Ein Pullover aus reiner Seide wurde abgegeben ebenso wie ein Designermantel mit echtem Fell“, erzählt Garakani. Und sehr viele offensichtlich kaum getragenen Teile.

Im Esslinger Tafelladen kann jetzt jeder Kleidung einkaufen

Das Thema Kleiderkonsum soll auch eine Rolle spielen. So wollen Garakani und ihr Team nicht mehr verkäufliche T-Shirts in schmale Bahnen zerschneiden und aus den Stoffresten neue Textilmatten weben. „Eine anstrengende und aufwendige Arbeit“, weiß Garakani. Das soll für den Wert eines Kleidungsstücks und den Wert der Arbeit daran sensibilisieren. Weiter plant der Fair Kauf in naher Zukunft Näh- und Upcyclingworkshops.

Der Kleidershop richtet sich an alle Menschen, egal ob kleines oder größeres Budget. „Ich trage sowieso fast nur Second-Hand-Klamotten“, sagt Andrea Klöber, Kundin der erste Stunden, probiert ein Paar Sneakers an, während ihre Freundin Lisa Mannherz sich für einen hellen Pullover interessiert. Das im Fair Kauf erwirtschaftete Geld fließt in Projekte der Caritas.

Die Öffnungszeiten sind dienstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr, und samstags von 10.30 bis 16 Uhr. Wer Kleider spenden will, wendet sich an Mehrnaz Garakani, Telefon: 0 15 20 / 8 07 53 96