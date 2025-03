Tätlicher Angriff in Unterkunft für Asylbewerber in Ostfildern: Möglicher Messerstecher verhaftet

Tätlicher Angriff in Unterkunft für Asylbewerber in Ostfildern

1 Mit einem Messer soll ein 22-Jähriger einen jüngeren Mann angegriffen haben (Symbolfoto). Foto: Paul Zinken/dpa

Ein Mann soll in einer Unterkunft für Asylbewerber einen 21-Jährigen mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Er flüchtete. Die Fahndung nach dem namentlich bekannten Mann lief auf Hochtouren.











Link kopiert

Ein 22-Jähriger ist im Zusammenhang mit einem tätlichen Angriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Ostfildern-Nellingen verhaftet worden. Er soll am Montag einem 21-Jährigen Schnittverletzungen zugefügt haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Mit Hochdruck seien die Ermittlungen geführt worden, heißt es im Pressetext, sodass der Verdächtige am Mittwoch in einer Wohnung in Ludwigshafen festgenommen werden konnte.

Am Montagnachmittag war es zwischen dem 22- und dem 21-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Ältere hatte dabei laut Polizei dem Jüngeren eine Schnittverletzung mit einem Messer im Gesicht zugefügt. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Er konnte das Krankenhaus am nächsten Tag wieder verlassen. Die Fahndung nach dem flüchtigen, namentlich bekannten Mann war zunächst erfolglos verlaufen. Er war vorübergehend untergetaucht.