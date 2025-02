Tätlicher Angriff in Kirchheim/Teck: Betrunkener randaliert und verletzt Polizisten

1 Der höchst aggressive Mann musste von den Polizeibeamten fixiert werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Nachdem er in der Nacht zum Samstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) mehrere Beamte tätlich angegriffen hatte und kaum zu bändigen war, kam der aggressive Mann in eine Klinik. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung gestellt.











Mehreren Strafanzeigen sieht ein 23-jähriger Mann entgegen, nachdem er in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kirchheim unter Teck mehrere Polizeibeamte angegriffen und einen von ihnen leicht verletzt hat.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen informiert, wurden die Beamten um 0.50 Uhr gerufen, weil sich der erheblich betrunkene Mann in der Dettinger Straße, im Umfeld einer Gaststätte, aggressiv verhalten hatte. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung lag der Randalierer zunächst auf dem Boden, stand dann jedoch unvermittelt auf und schlug ziellos um sich. Mehrere Versuche seiner Begleiter, den Mann zu beruhigen, verliefen erfolglos.

Polizist am Oberschenkel verletzt

Aufgrund des höchst aggressiven Verhaltens des 23-Jährigen musste dieser daraufhin durch die Streifenbesatzung zu Boden gebracht und fixiert werden, heißt es in einer Mitteilung. Dabei trat der Mann um sich und traf hierbei einen Polizeibeamten am Oberschenkel. Der Polizei wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Im Anschluss wurde der 23-Jährige, der in Gewahrsam genommen werden sollte, zunächst in den Fond des Streifenfahrzeugs gesetzt. Auf der Rücksitzbank versuchte er dann erneut, nach einer Beamtin zu treten und sie in den Arm zu beißen, was laut der Polizei jedoch verhindert werden konnte.

Stationäre Aufnahme in einer Klinik

Nach der erforderlichen Haftfähigkeitsuntersuchung wurde der Betrunkene aufgrund seines körperlichen Zustands durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht., wo er stationär aufgenommen wurde. Er muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.