1 Der 43-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In Plochingen (Kreis Esslingen) kam es am Freitagvormittag zu einem handfesten Streit. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen.















Zu einem handfesten Streit mit noch unklaren Hintergründen ist es am Freitagvormittag in der Straße Am Fischbrunnen in Plochingen (Kreis Esslingen) gekommen.

Nach Angaben der Polizei sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren gegen 10.20 Uhr einen 43-Jährigen nach einem lautstarken Wortgefecht geschlagen und getreten haben und anschließend geflüchtet sein.

Der 43-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt.