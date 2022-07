1 Bewaffneter Raubüberfall auf ein Böblinger Wettbüro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Foto: Eibner-Pressefoto/S.Ringleb/Ringleb/Eibner-Pressefoto

Bei einem Raubüberfall auf ein Böblinger Wettbüro bedroht der Täter das Personal mit vorgehaltener Pistole und feuert diese auch ab. Die Kriminalpolizei ermittelt.















Traumatisches Erlebnis für die Menschen in einem Böblinger Wettbüro: Am späten Freitagabend ereignete sich dort ein bewaffneter Raubüberfall, bei dem auch geschossen wurde.

Wie die Polizei berichtet, betrat ein bislang Unbekannter gegen 22.15 Uhr ein Wettbüro in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen. Er schoss mit einer Pistole in die Luft und forderte dann von einer 25-jährigen Mitarbeiterin unter vorgehaltener Waffe den gesamten Kasseninhalt. Als er zwei weitere Kunden bemerkte, bedrohte er auch diese mit seiner Pistole. Anschließend forderte der Täter laut Polizeibericht alle drei anwesenden Personen auf, in den Tresorraum zu gehen. Dort ließ er sich die gelagerten Einnahmen übergeben. Danach verließ er das Wettbüro und stieg in ein Auto und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt, dass der Räuber einen hohen vierstelligen Eurobetrag erbeutet hat.

Täter flieht in weißer Limousine

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,80 Meter groß, Sonnenbrille, weißes Tuch im Gesicht, schwarzer Pullover mit weißem Schriftzug, blaue Jeans mit ebenfalls weißem Schriftzug. Beim vermeintlichen Fluchtauto soll es sich laut Zeugenaussagen um eine weiße Limousine unbekannter Marke handeln. Die Kriminalpolizei Böblingen bittet unter der Telefonnummer 08 00/110 02 25 um Zeugenhinweise.