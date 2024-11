Täter scheitern in SB-Filiale in Unterlenningen: Automatensprengung – Geld war mit Einfärbetechnik geschützt

1 Die Täter wollten einen Geldautomaten sprengen, was allerdings misslang Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

Unbekannte hatten versucht, einen Geldautomaten in Unterlenningen (Kreis Esslingen) zu sprengen. Die Täter flüchteten. Mit den Geldscheinen hätten die Unbekannten aber ohnehin nichts anfangen können.











Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen versucht, einen Geldautomaten der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen in Unterlenningen zu sprengen. Der Automat hielt allerdings stand, die Täter flüchteten ohne Beute. Ein Sprecher des Geldinstituts weist jetzt darauf hin, dass sich die Sprengung ohnehin nicht gelohnt hätte, weil der Automat mit einer Einfärbetechnik versehen war. Der macht die Geldscheine bei Sprengversuchen durch Farbe unbrauchbar.

Farbe macht Geldscheine unbrauchbar

Anwohner hatten nach der Explosion gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hatten sich die Unbekannten schon aus dem Staub gemacht. Bei der Explosion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Durch die Wucht der Explosion waren Teile der Außenfassade des Gebäudes auf die Fahrbahn geschleudert worden. Die Kirchheimer Straße war deshalb für etwa drei Stunden gesperrt.

Da anfangs nicht klar war, ob das Haus nach der Explosion weiterhin bewohnbar ist, wurden die Bewohner vorläufig in einer nahe gelegenen Bäckerei untergebracht. Ein Statiker rückte an und gab Entwarnung, sodass die Bewohner am Morgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der beträchtliche Schaden am Gebäude und Inventar dürfte sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 150 000 Euro belaufen.

Wo Kunden jetzt Bargeld bekommen

Von den Tätern ist der Polizei zufolge lediglich bekannt, dass es sich um mehrere Personen handelte, die mit einem dunklen Auto in Richtung Oberlenningen flüchteten. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 zu melden. Die SB-Filiale wird von der Kreissparkasse und Volksbank Mittlerer Neckar gemeinsam genutzt. Um sich mit Bargeld zu versorgen, können Kundinnen und Kunden der Kreissparkasse auf die nahe gelegenen Sparkassenstandorte in Lenningen in der Amtgasse 2 sowie in Owen in der Brühlstraße 1 ausweichen. Vom kommenden Montag, 25. November, an können Kundinnen und Kunden der Kreissparkasse außerdem den Geldautomaten der Volksbank Mittlerer Neckar im Einkaufszentrum unterhalb des Sulzburghofs in Unterlenningen, Im Gänsäcker 12, kostenfrei nutzen. Das teilte das Kreditinstitut am Mittwochabend in einer Pressemitteilung mit.