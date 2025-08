Einbruch in Filderstadt: Einbrecher plündert Gaststätte – und flüchtet unerkannt

1 Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt zu dem Einbruch in Sielmingen. (Symbolbild) Foto:

Ein Unbekannter bricht in der Nacht auf Sonntag Automaten in einer Gaststätte in Filderstadt-Sielmingen auf und flüchtet mit der Beute. Die Polizei ermittelt.











In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Sielminger Hauptstraße in Filderstadt (Landkreis Esslingen) eingebrochen. Laut Polizei verschaffte sich der Täter zwischen 23.30 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen.

Dort brach er mehrere Spielautomaten sowie einen Zigarettenautomaten auf. Anschließend soll er unerkannt mit der Beute geflüchtet sein. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.