1 Nico Tragkos freut sich darauf, in Chengdu die Freestyle-Form präsentieren zu können. Foto:

Der Taekwondo-Sportler Nico Tragkos vom TSV Wernau ist bei den bei den World University Games in Chengdu mit dabei. Sein Ziel ist es, das Finale bei den Welthochschulmeisterschaften zu erreichen.















Nico Tragkos hat bewegte Wochen vor sich. Eigentlich sollte der Sport- und Wirtschaftspädagogik-Student auf seine Prüfungen lernen. Stattdessen ist er von Donnerstag an bei den europäischen Hochschulmeisterschaften in Zagreb mit dabei und fliegt am Sonntag, 23. Juli, nach Chengdu in China zu den World University Games. Er tritt im Taekwondo im Team in den Disziplinen Poomsae und Freestyle an, die zum Formenlauf gehören.