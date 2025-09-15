Tabuthema Unfruchtbarkeit: Unerfüllter Kinderwunsch – Neues Angebot in Kirchheim

1 Stefanie Sieger, Mirjam Brox und Michaela Göhler-Bald von der FBS Kirchheim (von links), wo es seit Kurzem eine Selbsthilfegruppe Kinderwunsch gibt. Foto: Markus Brändli

Jahrelang haben Mirjam Brox und ihr Mann versucht, Eltern zu werden. Nun hat die 41-Jährige in Kirchheim eine Selbsthilfegruppe für Menschen in einer ähnlichen Situation gegründet.











Mirjam Brox wollte immer Mutter werden. Mit 36 Jahren fühlte sie sich bereit dafür und setzte die Pille ab. Sie wird zweimal schwanger – und verliert beide Kinder. Was dann folgt, nennt sie eine emotionale Achterbahnfahrt. Ein ständiges Hoffen und Bangen, gefolgt vom Fall ins Bodenlose, wenn es wieder nicht geklappt hat. Jahrelang versucht das Paar, irgendwann auch mit künstlicher Befruchtung, Eltern zu werden. Mirjam Brox unterzieht sich zudem drei Unterleibsoperationen, da Ärzte eine Einkerbung am Uterus festgestellt haben und sich später durch die Hormontherapie Zysten bilden.