System vor dem Kollaps?: Altkleidercontainer im Kreis Esslingen vermüllen – Sammlung nicht mehr rentabel

Altkleidercontainer im Kreis Esslingen vermüllen – Sammlung nicht mehr rentabel

1 Inzwischen kein seltenes Bild mehr: Vor den Altkleidercontainern – wie hier in Esslingen – liegen Kleider- und Müllberge. Foto: Elke Hauptmann

AWB in Sorge: Im Esslinger Kreisgebiet verschwinden zunehmend Altkleidercontainer, weil sich die Sammlung vor allem für karitative Organisationen kaum noch rechnet.











Der Trend zur Billigmode kurbelt die Müllproduktion an – und setzt das altbewährte System der Altkleidersammlung zunehmend unter Druck. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Esslingen beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge. Der AWB wird deshalb laut seinem Geschäftsführer Michael Potthast bis Ende dieses Jahres ein neues Konzept zur Sammlung und Verwertung erarbeiten – „für den Fall, dass das aktuelle System nicht mehr flächendeckend aufrechterhalten werden kann“.