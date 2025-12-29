1 Einer der jüngeren Brüder der Großfamilie, heute 18, sitzt nach seiner Verurteilung noch in Haft. Foto: dpa

Nach der Ausreise der berüchtigten syrischen Großfamilie aus Stuttgart im Herbst hat das Justizministerium nun eine bemerkenswerte Rechnung aufgemacht.











Erleichterung und Empörung gleichermaßen – die von der Justiz geförderte Ausreise der syrischen Großfamilie, die in den vergangenen Jahren für 160 Straftaten, insbesondere Gewaltdelikte, verantwortlich gemacht wurde, hatte im Herbst einige Emotionen ausgelöst. Jetzt, zum Jahresende, hat Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) noch einmal eine detaillierte Rechnung vorgelegt. Dass den 17 Familienmitgliedern ein Handgeld mitgegeben worden war, um sie zur freiwilligen Ausreise zu bewegen, hatte teils für heftige Kritik gesorgt.