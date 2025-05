Syphilis, Tripper, HIV – Gesundheitsamt kommt kaum hinterher

1 Kondome schützen nicht nur vor HIV. Foto: dpa/Endig

Immer weniger Menschen wissen über sexuell übertragbare Krankheiten gut Bescheid, heißt es im Gesundheitsamt Stuttgart. Es bestünden „diffuse Ängste und Bedenken“. Fast 2700 Stuttgarter haben sich 2024 auf Syphilis, Tripper, HIV und Co. testen lassen.











Die Zeiten, in denen jeder Teenager wusste, dass man besser ein Kondom benutzt, um sich vor HIV zu schützen, sind offenbar vorbei. „Viele Menschen, die wir beraten, haben überhaupt keine Idee von Ansteckung“, sagt die Fachdienstleiterin Christine Winzer vom Gesundheitsamt Stuttgart, das Wissen in Bezug auf sexuell übertragbare Infektionen (STI) sei „deutlich verloren gegangen“, bedauerte sie jüngst im Sozial- und Gesundheitsausschuss, als die sexuelle Gesundheit in Stuttgart auf dem Programm stand. Dabei wurde deutlich: in Sachen Prävention und Aufklärung gibt es weiter viel für das Gesundheitsamt zu tun.