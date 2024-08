SWR streicht Show des Stuttgarter Kabarettisten: Was Mathias Richling zum Aus seiner TV-Sendung sagt

Was Mathias Richling zum Aus seiner TV-Sendung sagt

1 Fälschung und Original: Mathias Richling als Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: /SWR

Weil der SWR drastisch spart, verliert Mathias Richling nach 28 Jahren seine TV-Show. Erstmals äußert sich der Kabarettist öffentlich dazu und gewährt in seinem neuen Buch „Enttarnt“ private Einblicke in sein Leben.











Link kopiert

Als der damalige SDR dem Stuttgarter Satiriker Mathias Richling, der sich zuvor in der „Abendschau“ in der Rolle des Dauerglotzers („Dass Fernseh’ bled macht“), im „Scheibenwischer“ oder auf einem sinkenden Bett mit Kondom-Attacken gegen den Papst bereits als kameratauglich erwiesen hatte, 1996 eine eigene TV-Sendung anvertraute, hieß diese noch „Zwerch trifft Fell“. Sie hätte auch „Maskenbildner trifft Kabarettist“ heißen können. Denn die Maske spielte von Anfang an eine zentrale Rolle.