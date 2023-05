SWR-Sommerfestival in Stuttgart

12 Das SWR-Sommerfestival endet an Pfingstmontag mit dem „Tatort“. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Mit der „Tatort“-Premiere endet das SWR-Sommerfestival am Pfingstmontag spannend. Wie der Sender mitteilt, sind an den vier Tagen bei bestem Wetter 100.000 Menschen zu den kostenlosen Angeboten und 17.000 zu den Bühnenshows gekommen.















Link kopiert

Der SWR hat fürwahr den Sommer auf dem schönsten Platz von Stuttgart eröffnet. So gut war das Wetter beim immer zu Pfingsten stattfindenden Sommerfestival des Senders noch nie. Blauer Himmel, keine Wolken, romantische Lichter an den Schlossmauern, zufriedene Menschen und viel Lob für das abwechslungsreiche Programm: Die Bilanz von Anja Görzel, der Kommunikationschefin des SWR, fällt am Montagabend überaus positiv aus.