17 Ganz klar der Beste beim Comedy Clash auf dem Schlossplatz: Markus Krebs, der Retter des Flachwitzes. Foto: engelhard-photography-/ENGELHARD

„Wo ich bin ist Theke“, steht auf seinem T-Shirt. Markus Krebs haut seine Witze ganz ohne Botschaft raus. Beim SWR-Sommerfestival ist der Schlosshof seine Theke – und er der Kalauer-König. 3500 Gäste erleben einen Comedy Clash mit Tief- und Höhepunkten.















Ein Zusammenstoß heißt auf Neudeutsch, in der Sprache cooler Menschen also, Clash. Wenn sechs Comedians aufeinanderknallen, sollen dabei Kracher für Lacher rauskommen. Der „Comedy Clash“, vor zehn Jahren im Stuttgarter Club Wizemann als Aufprall des spaßigen Nachwuchs zum Karriereaufstieg erfunden, hat’s mittlerweile in die Mediathek des SWR geschafft – wohin auch sonst? Das stinknormale Fernsehen ist bei jungen Menschen so was von out.