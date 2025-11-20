SWR-Projekt „Exit Einsamkeit“: „Nacht gegen die Einsamkeit“ im Kreis Esslingen

1 Ein Projekt des SWR soll gegen Einsamkeit helfen – auch im Kreis Esslingen. Foto: picture alliance/dpa

Der SWR veranstaltet am 22. November, die „Nacht gegen die Einsamkeit“. Auch im Kreis Esslingen finden mehrere Events statt.











Einsamkeit ist ein zunehmend wachsendes Problem – auch im Kreis Esslingen. „Einsamkeitsbelastungen sind mit erheblichen Risiken für die individuelle psychische und physische Gesundheit verbunden“, wird in der Einführung des Einsamkeitsbarometers des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2024 erklärt. Daraus geht hervor, dass die Coronapandemie ein Einschnitt war – im Jahr 2020 litten 28,2 Prozent der Bevölkerung unter Einsamkeit. Dieser Wert sank seitdem zwar wieder deutlich, liegt aber noch immer über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Dagegen hat der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) ein Projekt ins Leben gerufen. „Exit Einsamkeit“ soll laut dem SWR Menschen zwischen 20 und 40 Jahren helfen, aus dem ungewollten Alleinsein herauszufinden.

Am Samstag, 22. November, findet im Rahmen des Projekts die „Nacht gegen die Einsamkeit“ statt. Während dieser Aktion bieten über 200 Veranstaltende in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Events für all diejenigen an, die neue Leute kennenlernen oder eine schöne gemeinschaftliche Zeit haben möchten. Im Kreis Esslingen gibt es zahlreiche Angebote.

Begegnung und Cafés in Kirchheim, Nürtingen und Grötzingen

In Grötzingen stehen ab 17 Uhr die Räumlichkeiten der katholischen Kirche (Schillerstraße 6) für Menschen jeden Alters offen. Nach Lust und Laune können Besucherinnen und Besucher gemeinsam kochen, kegeln oder kickern. Außerdem können sie an einer Postkarten-Aktion teilnehmen oder einen Film zum Thema Freundschaft schauen.

Das Begegnungscafé Malte in Nürtingen (im katholischen Gemeindehaus von St. Johannes, Vendelaustraße) ist ein gemeinsames Angebot der Malteser und der katholischen Kirche, das regulär jeden Mittwoch stattfindet. Bei kostenlosem Kaffee und Kuchen sollen vor allem ältere Menschen hier Gemeinschaft und Gespräche finden. Regelmäßig gibt es zudem kostenlose Vorträge zu interessanten Themen. Hier wird am 22. November die Nacht zum Tag: Das Begegnungscafé öffnet seine Türen für die „Nacht gegen die Einsamkeit“ um 14 Uhr. Das Kirchheimer Lebensraum Café (Alleenstraße 104) öffnet seine Türen um 18 Uhr. Jeder sei hier eingeladen, gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen. Egal ob zum gemeinsamen Kochen, Spielen, Backen oder Basteln.

Spiel und Sport in Ostfildern

Auch in Ostfildern gibt es Angebote im Rahmen der „Nacht gegen die Einsamkeit“. In der Landessportschule Ruit (Kirchheimer Straße 125) werden ab 18 Uhr die Late Night Games veranstaltet. Dabei werden Teams gebildet, die im Turnierformat in drei Sportarten gegeneinander antreten. Anschließend gibt es eine Siegerehrung mit kleinen Preisen, bevor der Abend mit einem gemütlichem Beisammensein ausklingt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, bequeme, sportliche Kleidung und Hallenschuhe mitzubringen.

Im Bürgertreff Scharnhauser Park (Bonhoefferstraße 4) findet ab 19 Uhr außerdem ein Spieleabend statt. Egal ob Brettspiele, Gesellschaftsspiele oder Kartenspiele – wer vorbeischaut, darf seine Lieblingsspiele mitbringen. Auch Snacks und Getränke können mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist im Internet möglich: https://forms.office.com/e/Yx83jcjmCh.

Kunst und Kultur in Esslingen

Auch Esslingen nimmt an der Aktion teil. Um 10 Uhr startet die Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“ mit Auftaktveranstaltung auf dem Rathausplatz. In der Ausstellung sollen Besuchende neue Perspektiven auf das Älterwerden sowie neue, vielfältige Bilder vom Alter – jenseits von Klischees – entdecken.

Im Esslinger Stadtmuseum im Gelben Haus (Hafenmarkt 7) wird die Mitmachausstellung „Nachtaktiv! Bleib wach!“ eröffnet. Die Ausstellung lädt Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene ein, auf Socken die Nachtseite des Lebens zu erkunden. Zur Eröffnung (14 Uhr) ist der Eintritt frei. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es die Möglichkeit zu basteln. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, dicke Socken mitzubringen. Außerdem feiert die Städtische Musikschule Esslingen (Ebershaldenstraße 12) an diesem Tag ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert im Neckarforum. An diesem Abend werden ab 19 Uhr zahlreiche Ensembles und Orchester der Musikschule gemeinsam auf der Bühne stehen. Der Eintritt ist frei.