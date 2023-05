Zum Tod von Sibylle Lewitscharoff Unterhandlungen mit dem Jenseits

Das Schreiben Sibylle Lewitscharoffs umkreist einen Horizont zwischen Stuttgarter Höhenlagen, Himmel und Hölle. Die in Degerloch geborene Autorin hat den Ort ihrer Herkunft in der Literatur verankert. Nun ist die Büchnerpreisträgerin mit 69 Jahren in Berlin gestorben.