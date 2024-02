SWR-Doku gibt Einblick: Dieter Thomas Kuhn gesteht seine Liebe – gleich mehrfach

1 Dieter Thomas Kuhn bei einem seiner typischen Auftritte (Archivbild). Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE / Ben Kriemann via www.imago-images.de

In der SWR-Doku „Back to the roots“ gibt der Schlagerstar Dieter Thomas Kuhn einen privaten Einblick. Er verrät, was er an seiner Heimat Tübingen besonders schätzt und macht gleich mehrere Liebesgeständnisse.











Autowaschen auf der Straße, das alte Viertel und die erste Liebe: In der SWR-Doku „Back to the roots“ (auf Deutsch: „Zurück zu den Wurzeln“) gibt Schlager- Star Dieter Thomas Kuhn einen Einblick in sein privates Leben, die Anfänge der Band und zeigt den Ort, an dem er einst aufwuchs.

Perücke, Toupet, glitzernde Schlaghosen und wilde Shows – wer Dieter Thomas Kuhn so kennt, der wird von der kurzen Doku überrascht werden. Lässig in Jeans führt der inzwischen 59-Jährige durch Tübingen. „Ich liebe Tübingen, das ist für mich Heimat. Ich könnte mir nicht vorstellen, wo anders zu wohnen “, sagt er. Gefühlvoll und ruhig spricht er über die Unistadt, an der er besonders das schöne Rathaus schätze, wie er verrät. Und auch für seine Jugendliebe – so viel sei verraten – hat der Entertainer nur liebevolle Worte übrig. Bei einem Treffen mit Kuhn sagt sie schließlich: „Der Tommi war ein Charmeur.“

Schlager geht nur mit Brusthaartoupet

Wie viel Ironie, Spaß und Quatsch bei seinen Shows dabei ist, das wissen wohl nur seine eingefleischten Fans ganz genau. Eine Weisheit gibt Dieter Thomas Kuhn, der eigentlich gar nicht Dieter heißt, den Zuschauerinnen und Zuschauern aber mit: „Schlager spielen geht nur in Schlaghose und mit Brusthaartoupet“. Trotz solcher Sprüche tritt in der Doku der Mann hinter den Covern von Rio Reiser, Peter Maffay und Peter Alexander hervor.

In der Reihe porträtiert der SWR auch andere Promis aus Baden-Württemberg. Darunter unter anderem Natalia Avelon, Harald Schmidt und Bülent Ceylan. Der Beitrag über Dieter Thomas Kuhn läuft im SWR am Freitag (16. Februar um 20.15 Uhr). Online ist die Sendung schon vorher verfügbar.