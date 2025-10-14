SWR-1-Hitparade: Warum der SWR ein Anti-Kriegs-Lied nicht mehr nominiert hat

Warum der SWR ein Anti-Kriegs-Lied nicht mehr nominiert hat

1 „Nein, meine Söhne geb ich nicht“: Reinhard Mey mit 75 Foto: dpa

„Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“, sang Reinhard Mey 1986. In der aktuellen SWR-1-Hitparade wird das stets gut platzierte Lied nicht mehr vorgeschlagen. Aus politischen Gründen?











Link kopiert

Das Lied ist fast vierzig Jahre alt, aber heute wieder hoch aktuell. „Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht“, sang Reinhard Mey 1986. Als Vater zweier Söhne wandte er sich da vorsorglich an die Wehradministration: Keinesfalls wolle er die beiden Waffen tragen und in den Krieg ziehen lassen. Auszug: „Sie werden nicht in Reih‘ und Glied marschieren, (…) auf einem gottverlass’nen Feld erfrieren.“