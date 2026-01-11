Swingerclubs am Ende? Eine Expertin packt aus und erklärt, wie es besser geht

1 An modernen Swingerclubs, die junge Menschen ansprechen, fehlt es, weiß Expertin Grietje Semar. Foto: imago/Depositphotos

Swingerclubs befinden sich in der Krise. Doch an der fehlenden Nachfrage liegt’s nicht, weiß Grietje Semar, Unternehmensberaterin für die Erotikbranche.











Für Grietje Semar gibt es viel zu tun: Die auf die Erotikbranche spezialisierte Unternehmensberaterin – die erste ihrer Art – arbeitet täglich mit Erotikshops, Pornokinos und Swingerclubs zusammen, die nicht mehr in das Jahr 2026 passen. Nicht mal ins Jahr 2000, wenn man es genau nimmt. „Da wurde vieles verschlafen“, sagt die Expertin aus dem Raum Stuttgart. Viele Betriebe stehen vor dem Aus. Woran das liegt? Viele in der Erotikbranche seien wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, hätten das Unternehmen entweder von jemand anderem übernommen oder es aus privatem Interesse angefangen – mit wenig oder keinem unternehmerischem Knowhow.