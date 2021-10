Wie kann man am effektivsten das Klima schützen? Bei der SWE Nachhaltigkeits-Challenge hat eine WG den Praxistest gemacht und verschiedene Aufgaben bewältigt. Eine ganz einfache Möglichkeit, etwas für das Klima zu tun, ist der Wechsel zu Ökostrom.















Vier spannende Wochen liegen hinter den Mitgliedern einer WG in Wendlingen. Jeweils eine Woche lang haben sie auf elektronische Medien, gekaufte Getränke, Fleisch und das Auto verzichtet und Alternativen ausprobiert. Als Belohnung gibt es von den Stadtwerken Esslingen nun zwei Jahre lang gratis Ökostrom. Damit werden die sieben jungen Männer und Frauen auch in den kommenden Jahren ordentlich CO2 einsparen.

Rund 11 Tonnen CO2 verursacht jede Person in Deutschland pro Jahr (Zahlen des Umweltbundesamt). Um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erfüllen, ist eine deutliche Reduktion auf rund eine Tonne notwendig. Dafür braucht es den Gestaltungswillen der Politik, aber auch Verbraucher, die durch ihre Konsumentscheidungen Veränderungen in Gang setzen.

Eine halbe Tonne CO2-Einsparung

Eine ganz einfache Möglichkeit, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu verringern, ist der Wechsel zu Ökostrom. Eine halbe Tonne CO2 pro Jahr kann jede Person dadurch rechnerisch einsparen. Immerhin macht der Stromverbrauch im Schnitt rund 7 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Zusammen mit dem Thema Heizen (18 Prozent) ist der Bereich Wohnen für ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich. Hier liegt deshalb auch einer der sogenannten „Big Points“, also einer der Hebel, mit denen sich relativ einfach die persönliche CO2-Bilanz verbessern lässt. Neben dem Wohnen sind auch die Bereiche Mobilität und Ernährung wichtige Stellschrauben.

Natürlich ist auch die Politik gefragt: Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist eines der großen Themen, genauso die Mobilitätswende und umweltfreundliches Bauen. 2020 stammte erstmals die Hälfte des deutschen Stroms aus erneuerbaren Energien. Um die Klimaziele zu erreichen, ist ein deutlicher Ausbau notwendig.

Strom aus Wasserkraft

Wer auf Ökostrom umsteigen will, kann sich für den Tarif grünES-Ökostrom der Stadtwerke Esslingen entscheiden. Dieser wird derzeit zu 100 Prozent in verschiedenen Wasserkraftwerken in Süddeutschland erzeugt. Die Stadtwerke Esslingen bzw. deren Tochterunternehmen, die grünES GmbH, kaufen dafür jedes Jahr bestimmte Strommengen ein. Wer wissen will, wo genau der Strom erzeugt wird, findet hier Informationen: https://www.swe.de/woher-kommt-der-gruen-es-oekostrom



Für jede verkaufte Kilowattstunde investieren die Stadtwerke Esslingen 0,5 Cent in neue ökologische Projekte in der Region Esslingen. Ökostrom muss übrigens nicht teuer sein: Im Vergleich zur örtlichen Grundversorgung in der Region Esslingen entstehen bei einem durchschnittlichen Verbrauch von grünES-Ökostrom keine Mehrkosten.

Zum Tarifrechner: www.gruen-es.de

Die SWE Nachhaltigkeits-Challenge im Rückblick und das Gewinnspiel

Die Berichte und Video-Dokumentationen der SWE Nachhaltigkeits-Challenge sowie weitere Hintergrund-Berichte sind im Blog der SWE zu finden: https://www.swe.de/de/News-room/Blog/Klimaschutz-Trinkwasser/



Zum Abschluss gibt es noch ein Gewinnspiel. Die SWE verlosen vier Wassersprudler von Sodastream (Modell „Duo“). Hier geht es zum Gewinnspiel: https://www.swe.de/gewinnspiel-zur-swe-nachhaltigkeits-challenge