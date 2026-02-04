Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren.
1
Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren. Foto: Imago

An der Autobahn 8 wollen Dettingen (Kreis Esslingen) und die Stadtwerke Esslingen ein größeres Bauprojekt realisieren. Auch die Bürger sollen stark eingebunden werden.

Große Pläne in der Teckgemeinde Dettingen: Zusammen mit einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Esslingen (SWE), der SolarES GmbH, soll entlang der Autobahn 8 ein Bürgersolarpark zur regionalen Stromerzeugung entstehen. Die installierte Leistung soll bei mehr als sechs Megawatt liegen. Rund 2500 Haushalte können damit rechnerisch durchschnittlich ganzjährig mit Sonnenenergie versorgt werden.

