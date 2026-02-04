, aktualisiert am 04.02.2026 - 10:08 Uhr

Größeres Bauprojekt an der A8 - Bürger sind gefragt

1 Dettingen will zusammen mit der SWE-Tochter SolarES einen Solarpark zur regionalen Stromerzeugung realisieren. Foto: Imago

An der Autobahn 8 wollen Dettingen (Kreis Esslingen) und die Stadtwerke Esslingen ein größeres Bauprojekt realisieren. Auch die Bürger sollen stark eingebunden werden.











Große Pläne in der Teckgemeinde Dettingen: Zusammen mit einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Esslingen (SWE), der SolarES GmbH, soll entlang der Autobahn 8 ein Bürgersolarpark zur regionalen Stromerzeugung entstehen. Die installierte Leistung soll bei mehr als sechs Megawatt liegen. Rund 2500 Haushalte können damit rechnerisch durchschnittlich ganzjährig mit Sonnenenergie versorgt werden.